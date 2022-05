Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Warnung der Polizei vor Diebstählen aus Wohnungen und Häusern

Delmenhorst (ots)

In den vergangenen Tagen und Wochen waren im Zuständigkeitsbereich der Polizei Brake mehrere Diebstähle aus Wohnungen zu verzeichnen. Die Bewohner*innen befanden sich zu dieser Zeit in den Wohnungen und wurden abgelenkt. Entsprechende Taten wurden in Brake, Elsfleth und Lemwerder begangen.

Häufig täuschen die kriminellen Personen an der Tür Notlagen vor und wollen so in die Wohnung gelangen. Bekannt sind zum Beispiel diese angeblichen Notlagen:

- wegen eines Wasserschadens im Haus nach einem Rohrbruch in der Wohnung suchen zu dürfen - auf dem Balkon oder im Garten nach entlaufenen Tieren oder abgestürzten Drohnen suchen zu dürfen - wegen einer Autopanne, eines Unfalls (...) das Telefon benutzen zu dürfen - die Toilette benutzen zu dürfen

Eine andere Vorgehensweise besteht darin, eine offizielle Funktion vorzutäuschen. So sind die Kriminellen schon als angebliche Handwerker, als Mitarbeiter von Elektrizitäts-, Gas oder Wasserwerken und natürlich auch als Polizeibeamte aufgetreten.

In den Wohnungen und Häusern werden die Bewohner*innen dann abgelenkt. Zumeist verschafft sich ein Komplize oder eine Komplizin in dieser Zeit Zutritt zur Wohnung und sucht nach Wertgegenständen und Bargeld.

Auch wenn es nicht sehr freundlich wirkt: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung. Sorgen Sie immer dafür, dass Sie bei anstehenden und angemeldeten Besuchen nicht alleine sind. Im Zweifel sollte die Polizei kontaktiert werden.

Die kriminellen Personen sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Die oben aufgezählten Beispiele sind nicht abschließend und werden immer weiter ergänzt.

