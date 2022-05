Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Brand eines Wohnhauses in Ovelgönne, LK Wesermarsch

Delmenhorst (ots)

Ort: 26939 Ovelgönne, Heinrich-Schütte-Straße Zeit: Dienstag, d. 03.05.2022, 18:18 bis 21:25 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Scheune auf dem Anwesen in Brand. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auch auf das Wohnhaus über. Sowohl die Scheune als auch das Wohnhaus brannten bis auf die Grundmauern nieder und sind derzeit nicht nutzbar. Nach ersten groben polizeilichen Schätzungen ist ein Sachschaden von ca. 200.000,- Euro entstanden. Der 55-Jährige Eigentümer und einzige Bewohner konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, er wird in nächster Zeit bei Verwandten unterkommen. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Ovelgönne, Ohlenbrok, Rüdershausen, Großenmeer, Salzendeich, Popkenhöge und die Drehleiter aus Brake mit insgesamt 70 Einsatzkräften. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die B 211 gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

