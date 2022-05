POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Abfallentsorgungen in der Gemeinde Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Landkreis Oldenburg: Abfallentsorgungen in der Gemeinde Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Vermutlich im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde in zwei Fällen Abfall in der Gemeinde Ganderkesee entsorgt.

Im Bereich der Straße 'Am Hünengrab' in Stenum wurden fünf gelbe Säcke mit Fleisch-Abfällen entsorgt. An der Almsloher Straße wurden in Höhe des Pendlerparkplatzes 'Auf dem Feldberg' vorrangig Büro-Möbel abgelegt.

Im zweiten Fall war ein auffälliges Schild Bestandteil des Mülls. Wer dieses Schild kennt bzw. Hinweise zu Personen geben kann, die Müll abgelagert haben, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch