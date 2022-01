Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Taschendiebstähle

Wegberg / Geilenkirchen (ots)

Am Donnerstag (6. Januar) meldeten sich drei Geschädigte bei der Kreispolizeibehörde, denen jeweils die Geldbörsen beim Einkaufen in Lebensmittelgeschäften gestohlen wurden. Tatorte waren in Wegberg Am Bahnhof (zwei Diebstähle) und in Geilenkirchen, Herzog-Wilhelm-Straße. In letzterem Fall gelang es den Tätern zusätzlich zum Taschendiebstahl mit einer entwendeten Debitkarte Geld vom Konto der Betroffenen abzuheben.

Taschendiebe nutzen oft Gelegenheiten in Supermärkten und an belebten Orten. Dass ihre Opfer dort durch andere Dinge abgelenkt sind, hilft ihnen, unbemerkt zu bleiben. Die Polizei rät deshalb:

- Tragen Sie Wertsachen und Dokumente am besten nicht in der Handtasche bei sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung. Empfehlenswert sind Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel. - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen vor sich und mit dem Verschluss zum Körper. - Lassen Sie Ihre Wertgegenstände nicht aus den Augen. Legen Sie Handtaschen oder Geldbörsen niemals in einen Einkaufswagen oder auf offene Flächen. Auch an der Kasse sollten Sie Ihre Geldbörse nicht aus der Hand legen. - Führen Sie immer nur so viel Bargeld mit sich, wie Sie brauchen. - Wenn Sie Opfer eines Taschendiebstahls wurden oder einen solchen beobachtet haben, wenden Sie sich umgehend unter 110 an den Notruf der Polizei! Kontaktieren Sie außerdem Ihre Bank, um Ihre Karten sperren zu lassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell