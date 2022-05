POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen in Ganderkesee

Delmenhorst (ots) - Am Montag, 02. Mai 2022, in der Zeit von 10:30 bis 11.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter*innen bei einem in der Kühlinger Straße in Ganderkesee abgestellten Renault die Seitenscheibe ein. Aus dem Innenraum wurde eine Handtasche entwendet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der ...

mehr