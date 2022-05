Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Pkw in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 02. Mai 2022, in der Zeit von 10:30 bis 11.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter*innen bei einem in der Kühlinger Straße in Ganderkesee abgestellten Renault die Seitenscheibe ein. Aus dem Innenraum wurde eine Handtasche entwendet.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät, Wertgegenstände nicht in Fahrzeugen zu lassen. Dies gilt auch bei nur kurzer Abwesenheit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell