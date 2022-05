Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Diebstahl einer Geldbörse in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die 48-jährige Geschädigte konnte ihre Geldbörse heute wieder in Empfang nehmen. Das Portemonnaie ist mit dem vollständigen Inhalt bei der Bankfiliale abgegeben worden.

+++ Pressemitteilung vom 03. Mai 2022 +++

Eine 48-jährige Frau aus der Gemeinde Ganderkesee ist am Montag, 02. Mai 2022, in Ganderkesee bestohlen worden.

Die Frau befand sich um 12:48 Uhr in einer Bankfiliale in der Straße 'Ring' und wollte Geld abheben. Da es an einem Ausgabegerät Probleme gab, wechselte sie an ein anderes Gerät. Allerdings ließ sie ihre Geldbörse am ersten Automaten liegen. Diesen kurzen Moment nutzte eine bislang unbekannte Frau und nahm das Portemonnaie an sich. Diese wurde von einer Zeugin bei dem Diebstahl beobachtet und wie folgt beschrieben:

- ca. 60 Jahre alt - ungefähr 155 cm groß - bekleidet mit einer hellen Leggings

Weitere Zeugen, die Angaben zur Frau machen können, werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen. Zudem wird auch die aufmerksame Zeugin gebeten, sich unter der oben angegebenen Nummer zu melden, da mit ihr bislang keine Kontaktaufnahme möglich war.

