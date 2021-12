Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen:mehrere Kellerabteile in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, sucht Zeugen, die zwischen Montag 23.00 Uhr und Dienstag 12.30 Uhr etwas Verdächtiges in der Johannes-Daur-Straße in Korntal beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Täter verschafften sich zunächst Zugang ins Innere eines Mehrfamilienhauses und begab sich anschließend in den Keller, wo er in mindestens zehn Kellerabteile einbrach. Aus einem der Abteile stahl der Unbekannte mehrere Falschen Alkoholika im Gesamtwert von etwa 150 Euro. Ob er auch aus den anderen etwas entwendete, steht abschließend noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden blieb eher gering.

