Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Möglingen: Unfallflucht auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 11.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart-Zuffenhausen zu einer Unfallflucht, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Sattelzugfahrer war auf dem linken der drei vorhandenen Fahrstreifen unterwegs und touchierte beim Wechsel auf die mittlere Spur mit seinem Auflieger einen dort fahrenden BMW. Der Unbekannte setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Stuttgart fort. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Sattelzug geben können, werden gebeten, sich mit Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, in Verbindung zu setzen.

