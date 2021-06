Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Helmighausen - Strohballen brennen, Polizei geht von Brandstiftung aus

Korbach (ots)

Am Dienstag gegen 19.00 Uhr kam es zu einem Brand von Strohballen in der Feldgemarkung von Helmighausen.

Der Brand zwischen Marsberg-Westheim (Hochsauerlandkreis) und Diemelstadt-Helmighausen (LK Waldeck-Frankenberg) konnte durch die Feuerwehr Westheim abgelöscht werden. Die ersten Ermittlungen am Brandort führte die Polizei Bad Arolsen. Diese ergaben, dass zwei mit Folie eingewickelte, gepresste Strohquader wahrscheinlich in Brand gesetzt wurden. Eine Brandgefahr für eine in der Nähe befindliche Scheune bestand nicht.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell