POL-KR: Stadtmitte: Autofahrerin fährt Fußgängerin an und flüchtet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Freitag, dem 12. November 2021 gegen 7 Uhr hat eine Autofahrerin eine Fußgängerin angefahren. Die 61-Jährige überquerte gerade die Fußgängerampel an der Kreuzung von Sankt-Anton-Straße und Westwall. Die Fahrerin wollte von der Sankt-Anton-Straße nach links in den Westwall einbiegen. Nachdem sie die Fußgängerin touchiert hatte, konnte ein Taxifahrer die Pkw-Fahrerin durch Hupen kurz zum Anhalten bewegen, sie hat sich danach jedoch vom Unfallort entfernt.

Die Polizei sucht nach Zeugen, nach dem Taxifahrer und nach der Fahrerin. Sie war rund 60 Jahre alt, hatte kürzere blonde Haare und fuhr vermutlich einen roten Pkw. Hinweise bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (447)

