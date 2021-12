Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Bestechungsversuch nach Rotlichtverstoß

Ludwigsburg (ots)

Mit einem nicht alltäglichen Fall sahen sich Beamte des Polizeireviers Sindelfingen am Dienstagvormittag konfrontiert. Zunächst hatte eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Fahrzeug das Rotlicht der Ampel im Kreuzungsbereich der Hans-Martin-Schleyer-Straße / Mercedesstraße in Sindelfingen missachtet, weshalb sie von einer Streifenwagenbesatzung in der Dresdner Straße angehalten und kontrolliert wurde. Nachdem der 64-Jährigen der Verkehrsverstoß eröffnet wurde, gab diese spontan an, dass sie immer "hart am Limit" unterwegs sei. Im weiteren Verlauf der Kontrolle versuchte sie die Beamten mit einem niedrigen zweistelligen Geldbetrag zu bestechen, da sie keine Lust auf ein Fahrverbot hätte. Dies brachte der 64-Jährigen zu dem bereits begangenem Rotlichtverstoß noch eine Anzeige wegen versuchter Bestechung ein.

