POL-LB: Leonberg: Gefährliche Körperverletzung

In der Montagnacht kam es gegen 01:20 Uhr in der Rutesheimer Straße in Leonberg zu einer heftigen Auseinandersetzung. Vor einer Sozialunterkunft waren zwei 46 und 40 Jahre alte Männer aus noch unbekannten Gründen in Streit geraten, der in einer Schlägerei endete. Dabei habe der 46-Jährige zu einer Holzpalette gegriffen und diese dem 40-Jährigen mehrfach von hinten auf den Kopf geschlagen. Die Gewalteinwirkung führte auch zu einer schweren Verletzung an einem Ohr. Der 46-Jährige erlitt leichte Kratzer am Unterarm. Beide Kontrahenten wurden unter Begleitung einer Streifenwagenbesatzung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Streits ist bislang nicht bekannt.

