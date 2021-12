Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Sindelfingen: Minderwertige Ware verkauft

Ludwigsburg (ots)

Nicht lange währte die Verkaufstätigkeit eines 52-jährigen Mannes an Dienstagnachmittag auf der Tank- und Rastanlage "Sindelfinger Wald" an der A8. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg beobachteten ihn, als er versuchte, minderwertige Jacken an den Mann zu bringen, die er mit Anhängern eines bekannten Labels versehen hatte und in entsprechenden Tüten anbot. Der Tatverdächtige, der keine Reisegewerbearte vorweisen konnte, hatte die angeblichen Lederjacken den polizeilichen Ermittlungen zufolge zum Stückpreis von 12 Euro in Italien gekauft. Die Ware wurde beschlagnahmt und der 52-Jährige wegen Verstoßes gegen das Markengesetz angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell