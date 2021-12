Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Polizeieinsatz nach Körperverletzung in Hotel

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend, gegen 23.30 Uhr, rückten mehrere Streifenwagenbesatzungen zu einem Hotel in die Böblinger Stadtmitte aus. Nach den derzeitigen Ermittlungen hatte sich ein Paar, eine 37-jährige Frau und ein 38 Jahre alter Mann, in eines der Hotelzimmer eingemietet und gemeinsam Alkohol konsumiert. Im weiteren Verlauf habe der 38-Jährige einen 22 Jahre alten Bekannten gebeten, ebenfalls in das Hotel zu kommen. Im Hotelzimmer sei es dann zu einer Körperverletzung des 38-Jährigen zum Nachteil der 37-Jährigen gekommen, worauf der 22-Jährige wiederum den 38-Jährige geschlagen habe. Gemeinsam mit der Frau verließ der 22-Jährige das Zimmer hierauf, schloss den 38-Jährigen darin ein und alarmierte die Polizei. Die 37-Jahre alte Frau, die der Polizei gegenüber nicht kooperativ war und stattdessen eine Beamtin beleidigte, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige, der aus dem Zimmer durch lautes Rufen auf sich aufmerksam machte, wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Böblingen gebracht. Die 37 Jahre alte Frau und der 38-Jährige standen mit über 3 und knapp 2 Promille beide unter starker Alkoholbeeinflussung. Der tatverdächtige 38-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

