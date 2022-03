POL-ME: Einbrüche in Gaststätten - die Polizei ermittelt - Langenfeld / Monheim am Rhein - 2203058

Polizei Mettmann

Einbrüche in Gaststätten - die Polizei ermittelt - Langenfeld

Monheim am Rhein

Mettmann

Bereits in der Nacht zu Dienstag (8. März 2022) hat die Polizei in Monheim am Rhein sowie in Langenfeld insgesamt gleich drei Einbrüche in Gaststätten registriert. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Nach dem aktuellen Erkenntnisstand war Folgendes geschehen:

Gegen 6:40 Uhr am Morgen stellte eine Mitarbeiterin einer Gaststätte an der Zollstraße in Monheim am Rhein zu Schichtbeginn fest, dass Licht aus dem Kellerflur nach oben drang. Als sie nach dem Rechten schaute, kam ihr aus dem Keller ein Mann entgegen gelaufen, der anschließend zu Fuß aus dem Lokal flüchtete. Die Mitarbeiterin alarmierte nun die Polizei, die sofort eine umfassende Fahndung nach dem flüchtigen Einbrecher einleitete. Allerdings konnte hierbei jedoch keine verdächtige Person mehr angetroffen werden. Unterdessen sicherten weitere Polizeibeamte an der Gaststätte Einbruchspuren.

Zu dem Einbrecher liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - circa 1,67 Meter groß - etwa 40 bis 50 Jahre alt - hatte grau meliertes Haar und einen Drei-Tage-Bart - trug dunkle Kleidung und schwarze Handschuhe - hatte ein "südosteuropäisches Erscheinungsbild"

Kurz nach Einsatzende erhielt die Polizei Kenntnis von einem weiteren Einbruch in eine Monheimer Gaststätte - diesmal an der Turmstraße. Hier hatte der Inhaber der Gaststätte gegen 7:40 Uhr festgestellt, dass ein Fenster aufgehebelt worden war. Allerdings war nichts entwendet worden.

Am Dienstagabend wurde die Polizei dann über einen weiteren Einbruch in eine Gaststätte im benachbarten Langenfeld in Kenntnis gesetzt. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen sollen gegen 4:20 Uhr am frühen Dienstagmorgen zwei Männer in eine Gaststätte an der Düsseldorfer Straße auf Höhe der Knipprather Straße auf bislang noch unbekannte Art und Weise eingedrungen sein. Dort sollen die Männer dann ein Handy entwendet haben. Hierbei wurden sie von einer Zeugin beobachtet, die jedoch nicht die Polizei alarmierte, sondern einer Mitarbeiterin der Gaststätte eine Sprachnachricht auf ihr Handy schickte, welche erst gegen 18 Uhr abgehört wurde. Demnach soll es sich bei den Tätern um zwei Männer gehandelt haben, die in einem blauen Renault Twingo unterwegs gewesen sind. Einer von den beiden wird als auffällig groß, der andere als eher klein beschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer kann sachdienliche Angaben zu einem der drei Gaststätteneinbrüche tätigen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter der Rufnummer 02173 9594-6350 oder die Polizei in Langenfeld unter der Rufnummer 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

