POL-PPWP: Skurriler Fahrrad-Diebstahl

Kaiserslautern (ots)

Innerhalb weniger Minuten ist einem Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwochabend in der Innenstadt das Fahrrad gestohlen worden. Wie der 27-Jährige gegen 19 Uhr bei der Polizei anzeigte, hatte er das Rad etwa um 18.40 Uhr in der Schneiderstraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er kurz darauf zurückkam, war es nicht mehr da.

Ein Passant berichtete dem Mann, dass er eine junge Frau beobachtet hatte, die das Fahrrad an sich nahm und wegtrug. Der 27-Jährige machte sich daraufhin auf die Suche und konnte die Diebin in der Burgstraße zur Rede stellen.

Gegenüber den alarmierten Polizeibeamten behauptete die 40-Jährige, dass es sich um ihr Fahrrad handele. Allerdings konnte der 27-Jährige nachweisen, dass das Rad ihm gehört - und auch nur er konnte das Zahlenschloss, mit dem das Bike abgeschlossen war, entsperren.

Dem Mann wurde das Fahrrad zurückgegeben. Auf die Frau kommt eine Strafanzeige zu. |cri

