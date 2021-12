Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Langfinger rückt Beute heraus

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwei Jugendliche haben am Mittwochnachmittag in Enkenbach-Alsenborn versucht "lange Finger" zu machen. Als die beiden Jungs den Drogeriemarkt verlassen wollten, löste jedoch der Diebstahlalarm aus, so dass eine Mitarbeiterin aufmerksam wurde und das Duo ansprach.

Einer der beiden Jugendlichen öffnete daraufhin seinen Rucksack und rückte eine Flasche eines Herrenduftes, ein kabelloses Ladegerät sowie ein Päckchen Süßigkeiten heraus. Anschließend nahmen die beiden "Langfinger" die Beine in die Hand und rannten davon.

Von ihnen ist nur bekannt, dass sie vermutlich zwischen 13 und 14 Jahre alt sind, dunkel gekleidet waren und einer einen Militärrucksack bei sich hatte. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell