POL-ME: Radstreife entdeckt Kleinlaster mit gefälschten Parfums - Hilden - 2203057

Mettmann (ots)

Einen Treffer der besonderen Art landete eine Radstreife des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann bereits am vergangenen Freitag (4. März 2022). Im Rahmen einer Verkehrskontrolle entdeckten die Beamten einen Kleinlaster mit gefälschten Parfums in einem Verkaufswert von sechsstelliger Höhe.

Das war geschehen:

Drei Beamte des Verkehrsdienstes waren gegen 15.30 Uhr mit ihren Fahrrädern auf der Hochdahler Straße in Hilden unterwegs, als ihnen auf Höhe der Straße Am Jägersteig ein stark beladener VW Crafter entgegen kam. Die Beamten wendeten und fuhren dem Kleinlaster auf den Rädern hinterher. Auf Höhe der Taubenstraße konnten sie das Fahrzeug einholen und kontrollieren. Am Steuer saß ein 55-jähriger Hildener, auf dem Beifahrersitz ein 38-jähriger Mann aus Südosteuropa. Weil der Kleinlaster offensichtlich überladen war, ordneten die Beamten eine Verwiegung an. Statt der erlaubten 5 Tonnen, brachte der Kleinlaster über 8 Tonnen auf die Waage. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Als die Beamten die Ladungssicherung kontrollieren wollten, entdeckten sie hinter Umzugsgütern zahlreiche Kartons mit hochwertigen Parfums. Ladepapiere, Lieferscheine und einen Herkunftsnachweis konnten die beiden Männer nicht vorlegen. Weitere polizeiliche Ermittlungen verstärkten schließlich den Anfangsverdacht, dass es sich bei den hochwertigen Parfums um Fälschungen handelte. Der Gesamtverkaufswert der Parfums liegt Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und zur Wache nach Hilden gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Markengesetz wurde eingeleitet.

