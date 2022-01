Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220120 - 0066 Frankfurt-Griesheim: Vor Kontrolle geflohen

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 19. Januar 2022, gegen 12.40 Uhr, beabsichtigte eine Funkstreife des 16. Polizeirevieres einen vor ihr fahrenden BMW auf der Mainzer Landstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Auf Anhaltesignale reagierte der Fahrer nicht, sondern setzte seine Fahrt in Richtung der Kreuzung Zum Linnegraben fort. Dort beschleunigte er sein Auto und bog nach links in die Straße Zum Linnegraben ab. Beim Abbiegen kam der BMW auf den Gehweg, stieß gegen ein Verkehrsschild und einen Zaun, fuhr jedoch mit überhöhter Geschwindigkeit weiter. Im Straßenverlauf beschädigte er zwei geparkte Pkw (VW Polo und Mercedes C-Klasse) und gefährdete einen Fußgänger, der die Straße überqueren wollte. Letztlich bog der Fahrer nach links in den Denisweg ab und befuhr nach etwa 150 Metern eine Wiese, wo er den Wagen zum Stillstand brachte. Aus dem Fahrzeug flüchteten vier Personen, von denen zwei festgenommen werden konnten. Bei ihnen handelt es sich um Frankfurter im Alter von jeweils 16 Jahren. Wie sich herausstellte, wurde der BMW am 19. Dezember 2021 in Worms gestohlen. Die an dem Wagen angebrachten MTK-Kennzeichen waren in Kelkheim entwendet worden. In dem Fahrzeug befanden sich Wormser Kennzeichen, die ebenfalls aus einem Diebstahl stammten. Am 22. Dezember 2021 wurde mit dem BMW ein Tankbetrug an einer Autobahntankanlage begangen. Zudem führte einer der 16-Jährigen noch eine geringe Menge von Marihuana mit sich. Die Ermittlungen in der Sache werden fortgesetzt.

