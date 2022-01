Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220119 - 0062 Frankfurt-Seckbach: Arbeitsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 18. Januar 2022, gegen 14.25 Uhr, fanden auf dem Gelände eines Containerdienstes in der Gwinnerstraße Arbeiten mit einem Bagger statt. Dabei kam ein 44-jähriger Betriebszugehöriger zwischen den Bagger und einen Container. Der Mitarbeiter wurde dabei eingeklemmt und erlitt erhebliche Verletzungen. Er musste umgehend in ein Krankenhaus verbracht werden. Nur wenig später erlag der 44-Jährige dort seinen Verletzungen. Die Klärung der genauen Umstände dauert zurzeit noch an.

