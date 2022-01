Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220117 - 0059 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Nachdem ein 54-jähriger Frankfurter am Sonntag, den 16. Januar 2022, gegen 16.00 Uhr, an einem Geldautomaten Bares abgehoben hatte, wollte er über den Abgang in der Münchener Straße in die B-Ebene des Hauptbahnhofes gehen. Noch auf der Rolltreppe wurde er von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen. Bei dem sich anschließenden Handgemenge stürzte der Geschädigte die Treppe hinab und wurde dabei verletzt. Die Täter raubten das Bargeld in Höhe von 120 EUR und entfernten sich. Der Geschädigte musste zur Behandlung seiner Verletzungen in einem Frankfurter Krankenhaus aufgenommen werden.

