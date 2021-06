Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruderpaar leistet Widerstand gegen Polizeibeamte - Polizeihund kommt zum Einsatz

Karlsruhe-Südweststadt (ots)

Offensichtlich nach familiären Streitigkeiten leisteten zwei Brüder am Samstagabend in Karlsruhe gegen die von ihrer Mutter hinzugerufenen Polizeibeamten so starken Widerstand, dass der Einsatz eines Polizeihundes notwendig wurde.

Als die ersten Beamten gegen 23.00 Uhr am Einsatzort in der Südweststadt eintrafen, hatte sich die Situation bereits vor das Anwesen verlagert. Ein 27-Jähriger ließ sich auch von den Polizisten nicht beruhigen und beleidigte diese wutentbrannt. Als der Mann auf die Beamten zuging, mutmaßlich in der Absicht diese anzugreifen, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen leistete der Tatverdächtige erheblichen Widerstand, so dass ein Polizeihund eingesetzt werden musste.

Im weiteren Verlauf zeigte sich der ältere 29-Jährige solidarisch und versuchte, die Ingewahrsamnahme seines Bruders zu verhindern. Als er die Beamten daraufhin ebenfalls angriff, sollte er ebenso vorläufig festgenommen werden. Dabei leistete er jedoch starke Gegenwehr, so dass die Beamte auch gegen ihn Zwangsmaßnahmen einsetzen mussten.

Bei dem Einsatz wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt. Aufgrund der Bisse des Polizeihundes im Bein musste der 27-Jährige zunächst ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Bei seiner Festnahme trat er wohl gezielt gegen den Kopf des Tieres, wodurch der Hund am Auge verletzt wurde und somit ebenfalls eine tierärztliche Behandlung notwendig wurde.

Marvin Haselbach, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell