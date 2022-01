Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220118 - 0060 Bundesautobahn 3: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(hol) Vergangene Nacht übersah der Fahrer eines Sattelzugs eine Baustelle auf der BAB 3 und fuhr ungebremst in diese hinein. Der Fahrer blieb unverletzt. In der Folge musste die Autobahn in dieser Richtung für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Aufgrund einer Nachtbaustelle auf der BAB 3 am Frankfurter Kreuz in Höhe des Flughafens, Fahrtrichtung Köln, waren die beiden rechten von drei Fahrstreifen gesperrt. Die Baustelle war ordnungsgemäß durch entsprechend beleuchtete Sicherungsanhänger nach hinten abgesichert. Um kurz vor 01:00 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Sattelzug den rechten Fahrstreifen, übersah offensichtlich die Baustelle und fuhr ungebremst in ein zur Absicherung der Baumaßnahmen abgestellten Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser wiederum auf ein weiteres Baustellenfahrzeug aufgeschoben. Aufgrund der nun über die gesamte Fahrbahn verstreuten Fahrzeuge und austretenden Betriebsflüssigkeiten sperrte die Polizei die Autobahn in dieser Fahrtrichtung komplett für mehrere Stunden. Die Staulänge ging jedoch aufgrund der Nachtzeit sowie der eingerichteten Umleitung nicht über eine Länge von 1,5 km hinaus. Verletzt wurde niemand. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte Übermüdung des Fahrers ein Grund für das Übersehen der Baustelle gewesen sein. Hinweise auf Alkohol am Steuer lagen nicht vor. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

