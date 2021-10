Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht mit 1.500 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich zwischen 09.00 Uhr und 18.30 Uhr in der August-Bebel-Straße in Ludwigsburg eine Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen geparkten Hyundai und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

