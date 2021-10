Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in der Marbacher Straße

Ludwigsburg (ots)

Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand am Freitagmorgen bei einem Unfall in der Marbacher Straße in Ludwigsburg. Gegen 05.40 Uhr befuhr ein 58 Jahre alter Mitsubishi-Lenker die Marbacher Straße in Richtung Neckarweihihingen. Rechts neben ihm befand sich ein Sattelzug. Der noch unbekannte Fahrer des LKW blinkte, vermutlich als er bemerkte, dass sich die Fahrbahn etwas weiter vorne teilt, nach links und zog anschließend auch auf die linke Fahrspur. Mutmaßlich übersah er den Mitsubishi hierbei und es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß. Obwohl der 58-Jährige anschließend hupte, setzte der Sattelzug-Lenker seine Fahrt unbeirrt fort. Bislang ist bekannt, dass die Zugmaschine dunkel und der Auflieger rot war. Möglichweise befand sich am Auflieger ein deutsches Kennzeichen beginnend mit dem Buchstaben "G". Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen.

