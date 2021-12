Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Höltinghausen - Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Zeit zwischen Dienstag, den 21. Dezember 2021, 21:00 Uhr, und Mittwoch, den 22. Dezember 2021, 09:00 Uhr, brachen unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße auf und entwendeten Bargeld und Tabakwaren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Mittwoch, den 22. Dezember 2021, um 21:37 Uhr, konnte durch eine Streife beobachtet werden, wie ein 21-jähriger Emsteker auf einem Parkplatz in der Eschsstraße die Reifen seines PKW lautstark "durchdrehen" lassen hat. Bei der anschließenden Kontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass die Rückscheinwerfer mit einer Folie verdunkelt wurden und ein notwendiges Gutachten für den angebrachten Heckspoiler. Dies führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Cloppenburg - Dieb gestellt

Am Mittwoch, 22. Dezember 2021, gelang es Polizeibeamten einen 38-jähriger Mann aus Cloppenburg nach einem Diebstahl aus einem LKW zu stellen. Er steht im Verdacht, am gestrigen Tag, zwischen 10.30 Uhr und 10.50 Uhr, im Amtshausweg aus einem unverschlossenen LKW mit gelber Plane eine Schachtel Zigaretten sowie ein Smartphone, Ausweisdokumente und Bargeld entwendet zu haben. Der Polizei gelang es noch im Laufe des gestrigen Tages einen 38-jährigen Tatverdächtigen aus Cloppenburg zu stellen. Bei einer Durchsuchung konnten persönliche Gegenstände des Geschädigten der bereits erwähnten Tat sichergestellt werden. Der Tatverdächtige trug dunkle Bekleidung sowie eine schwarze Strickmütze mit weißem Aufdruck. Er war mit einem weißen Damenfahrrad unterwegs. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der Tatverdächtige wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen werden.

Der Mann steht zudem im Verdacht am gestrigen Morgen, zwischen 9.15 Uhr und 9.25 Uhr einen weiteren Diebstahl aus einem Transporter in der Sevelter Straße begangen zu haben.

Die Polizei sucht zu den oben genannten Taten noch weitere Zeugen. Wer hat zur Tatzeit im Amtshausweg, in der Durchwegung zwischen einem Bekleidungsgeschäft und einem Kaufhaus in Richtung Stadtpark, eine verdächtige Person an einem LKW mit gelber Plane gesehen? Wer hat eine entsprechende Person an einem Transporter im Bereich Sevelter Straße gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 22. Dezember 2021, um 13:45 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem PKW den Mercedes eines 26-jährigen Mannes aus Warendorf, welcher in der Straße Gelbrink stand und entfernte sich in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

