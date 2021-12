Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Meldungen für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 22. Dezember 2021, gegen 11.00 Uhr kam es auf der B72, Ortumgehung, zwischen Cloppenburg und Bethen, zu einem Auffahrunfall mit vier leicht verletzten Personen an einem Stauende. Eine 22-jährige Autofahrerin aus Vrees erkannte nach bisherigen Erkenntnissen das Stauende zu spät und fuhr auf. Dadurch wurden die anderen Fahrzeuge aufeinander geschoben. Bei dem Unfall, bei dem letztlich insgesamt fünf Pkw beteiligt waren, wurden vier Personen leicht verletzt. Bei den leicht verletzten Personen handelt es sich um die 22-jährige Frau aus Vrees, eine 21-jährige Frau aus dem Saterland und einen 21-jähriger Mann sowie eine 18-jährige Beifahrerin, beide aus Polen. Sie wurden jeweils zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Darüber hinaus waren vier Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz. Die Ortsumgehung war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. 1,5 Stunden in Fahrtrichtung Emstek gesperrt.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 21. Dezember 2021, um 16.15 Uhr, fuhr ein 79-jähriger Autofahrer auf der Bergstraße und wollte nach rechts auf die Holdorfer Straße abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem jugendlichen Rollerfahrer aus Hüde, der in diesem Moment vorfahrtsberechtigt von links heranfuhr. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt. Der Unfallverursacher half dem Rollerfahrer dabei aufzustehen und fragte nach seinem Befinden. Unter dem Eindruck des Unfalls erklärte der Jugendliche zunächst, dass es ihm gut gehe. Der Unfallverursacher wiederum versäumte es, seine Personalien zu hinterlassen. Im weiteren Verlauf konnte er jedoch noch ermittelt werden.

