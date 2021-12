Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Küchenbrand

Am Dienstag, 21. Dezember 2021, gegen 11.23 Uhr, kam es im Flachsweg zu einem Küchenbrand. Aufgrund eines technischen Defektes kam es im Bereich eines Küchengeräts zu einem Brand. Dadurch wurden Küchengeräte sowie die Decke und die Wand beschädigt. Die Feuerwehr Bösel war mit zwei Fahrzeugen und 15 Personen im Einsatz. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Friesoythe - Fahrzeug beschädigt

Am Dienstag, 21. Dezember 2021, zwischen 13.15 Uhr und 13.40 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Be- und Entladen eines Einkaufswagens einen geparkten VW Golf auf einem Parkplatz hinter einer Drogerie in der Weserstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Saterland/Scharrel - Sachbeschädigung

Am Montag, 20. Dezember 2021, um 21.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Glasscheibe einer Hauseingangstür im Ennehof. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 21. Dezember 2021, um 6.58 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Autofahrer aus Friesoythe auf der Barßeler Straße in Richtung Kampe. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Bei dem Unfall wurde der Mann leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell