Steinfeld - Körperverletzung

Am Montag, den 20. Dezember 2021, um 17:00 Uhr, kam es bei einer Spendenausgabe einer Kirche in der Pastor-Schlichtig-Straße zu einer Körperverletzung gegen einen 54-jährigen Pfarrer aus Steinfeld. Der 54-jährige wurde von einem unbekannten Mann ohne festen Wohnsitz zwei Mal ins Gesicht geschlagen. Danach entfernt sich der Mann in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Montag, den 20. Dezember 2021, in der Zeit zwischen 06:20 Uhr und 18:45 Uhr, drangen unbekannte Personen gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Mußteichswall ein. Es wurde Schmuck entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Holdorf - Fahrzeugbrand

Am Montag, den 20. Dezember 2021, um 04:45 Uhr, geriet das in der Straße Am Steinbrink abgestellte Auto einer 56-jährigen Holdorferin aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Goldenstedt - Rauchentwicklung in Wohnung

Am Montag, den 20. Dezember 2021, um 10:00 Uhr, kam es in der Straße Hülsenhagen zu einer Hitzeentwicklung auf einem Herd in der Wohnung einer 71-järigen Frau aus Goldenstedt. Infolgedessen kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die 71-jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Dinklage - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, den 20. Dezember 2021, um 11:00 Uhr, kam es auf der Holdorfer Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 57-jähriger Dinklager Autofahrer übersah einen 64-jährigen Dinklager Autofahrer, der verkehrsbedingt warten musste, und schob den PKW des 64-järigen in einen Graben. Dabei verletzte der 64-jährige sich leicht.

