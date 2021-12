Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Einbruch in Container

Zwischen Freitag, den 17. Dezember 2021, gegen 16.30 Uhr und Montag, den 20. Dezember 2021, um 06.30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen zunächst das Eingangstor einer Sandentnahmestelle am Schafsdamm aufgebrochen. Anschließend wurde ein Container gewaltsam geöffnet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Saterland/Scharrel- Brand in Einfamilienhaus

Am Montag, den 20.Dezember 2021, gegen 19.30 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Dachstuhl und eine darunter befindliche Einliegerwohnung eines Einfamilienhauses am Tulpenweg in Brand. Das Feuer war durch einen 14-jährigen Nachbarn entdeckt worden, der zunächst seine Mutter informierte. Durch diese wurden dann die Anwohner des Brandobjektes und die Feuerwehr alarmiert. Durch die freiwilligen Feuerwehren Saterland, Ramsloh, Scharrel und Friesoythe, die mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 35 Kameraden vor Ort war, wurde der Brand gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 20.Dezember 2021, gegen 14.58 Uhr befuhr ein 55-jähriger aus Emstek mit seinem PKW, Peugeot die B 72 in Fahrtrichtung Friesoythe. Während er einen vor ihm fahrenden PKW überholte, bog ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW, Mercedes von der Straße Am Birkengrün nach rechts auf die B 72 ab. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Peugeot. Der Fahrer des Mercedes setzte seine Fahrt fort. Es soll sich hierbei um einen schwarzen Mercedes der E-Klasse gehandelt haben. Am PKW des Emstekers entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Saterland- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 20.Dezember 2021, gegen 06.00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW die Wallstraße. In Höhe der Hausnummer 7 kam er von der Straße ab und touchierte einen Baum. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Am Baum entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.:04498-923770 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit Trecker

Am Montag, den 20.Dezember 2021, gegen 18.45 Uhr befuhr ein 46-jähriger aus Garrel mit seinem Trecker und Anhänger die Schwaneburger Straße in Richtung Friesoythe. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von Fahrbahn ab. Hierdurch kippte der mit Holzspäne beladene Anhänger auf die Fahrbahn und blockierte diese. Für die Zeit der Ladungsbeseitigung musste die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

