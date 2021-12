Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung aus Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Unfall mit zwei schwerverletzten Personen Am Montag, 20. Dezember 2021, 14:50 Uhr kam es in Bakum zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 54-jähriger Mann aus Diepholz mit seinem Pkw die Vechtaer Straße (L843), aus Richtung Vechta kommend, in Fahrtrichtung Essen/Olb. Eine 44-Jährige aus Bakum wollte mit ihrem SUV die Landesstraße, auf der Sütholter Straße, aus Richtung Südholz kommend, in Richtung Bakum-Ortsmitte überqueren. Dabei übersah sie offenbar den Kleinwagen des Diepholzers. Dieser versuchte noch durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern, dies gelang ihm aber nicht mehr, so das beide Fahrzeuge kollidierten und in auf ein angrenzenden Acker geschleudert wurden. Der Kleinwagen des Diepholzers ging sofort in Flammen auf, Ersthelfer konnten jedoch den Verunglückten und auch die 44-Jährige aus Bakum aus ihren Fahrzeugen befreien und den eintreffenden Rettungsdiensten übergeben. Beide Personen wurden schwer verletzt und wurden mit Rettungswagen in das Krankenhaus nach Vechta gebracht. Die Feuerwehr Bakum, die mit 21 Kameraden(innen) und vier Fahrzeugen vor Ort war, konnte den Pkw schnell löschen, trotzdem stand minutenlang eine große Rauchsäule über der Unfallstelle. Insgesamt waren zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen im Einsatz, da auch Kraftstoffe ausgelaufen waren, kam ein Mitarbeiter der Wasserbörde des Landkreises Vechta zur Unfallstelle, um eine Gewässerverunreinigung zu unterbinden. Die L843 musste für rund 2 Stunden voll gesperrt werden, dadurch kam es zu Staus im Ortskern von Bakum. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell