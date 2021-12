Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Körperverletzung

Nach einem Wortgefecht in einer Tankstelle in der Hauptraße am Sonntag, den 19. Dezember 2021, um 16:40 Uhr kam es zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 50-jährigen Mannes aus Barßel. Dieser wurde von einer bisher unbekannten Person in den Schwitzkasten genommen. Danach entfernte sich die Person unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

Friesoythe - Diebstahl aus mehreren Autos

In der Zeit zwischen Samstag, den 18. Dezember 2021, 22:00 Uhr, und Sonntag, den 19. Dezember 2021, 10:00 Uhr, entwendeten unbekannte Personen aus fünf im Ginsterweg und in der Schlehdornstraße abgestellten, nicht verschlossenen Fahrzeugen diverse Gegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Friesoythe - Diebstahl aus Auto

Am Montag, den 20. Dezember 2021, um 01:43 Uhr, entwendeten drei bislang unbekannte Personen aus einem unverschlossenen PKW im Neuenkampsweg einen Werkzeugkoffer, und entfernten sich dann in Richtung Böseler Straße. Die drei Personen sollen dunkle Jacken getragen haben und ca. 160-170cm groß gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

