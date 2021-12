Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol

Am 19.12.2021 um 06:32 Uhr kam es auf der Westruper Straße in Vörden zu einem Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Vördenerin befuhr mit ihrem Pkw die Westruper Straße in Richtung Astrup und kommt alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab. Dort kollidiert sie mit einem Baum. Der Pkw ist aufgrund der Kollison stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Er wird abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme wird bekannt, dass die Führerin des Pkw unter dem Einfluss von Alkohol steht. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholmessung ergibt einen Wert von 1,96 Promille. Eine Blutprobe wird im Krankenhaus Damme entnommen. Die Führerin des Pkw wird bei dem Unfall nicht verletzt.

Steinfeld - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 18. Dezember 2021, wurde der Polizei gegen 15:00 Uhr durch eine aufmerksame Zeugin ein Pkw auf der B214 gemeldet, der in Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen einer Kontrolle konnte ein 27-jähriger Mann aus Rumänien als Fahrer festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis sichergestellt.

Calveslage - Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Fahrer

Am Samstag, 18. Dezember 2021, kam es gegen 15:45 Uhr auf einem Waldweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta musste auf dem Waldweg einem entgegenkommenden Pkw ausweichen und rutschte in einen Graben. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von 1,76 Promille festgestellt. Der ebenfalls im Pkw befindliche 11 Monate alte Sohn des Fahrers und er selbst blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell