Cloppenburg - Gefährdung des Straßenverkehrs und Kfz.-Rennen

Bezug zur Pressemitteilung vom 15. Dezember 2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5100340 Am Dienstag, 14. Dezember 2021, kam es gegen 18.59 Uhr in der Warthestraße zu einer Verfolgungsfahrt. Zwei Rollerfahrer sollten durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Als diese die Situation bemerkten, flohen sie auf riskante Art und Weise und gefährdeten im weiteren Verlauf dabei unter anderem zwei Fußgänger. Die Polizei konnte inzwischen alle tatverdächtigen Rollerfahrer ermitteln. Es handelte sich dabei um drei männliche Jugendliche aus dem Landkreis Cloppenburg. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ das Amtsgericht Oldenburg am 17. Dezember 2021 die Anordnung, die Mobiltelefone und Kleinkrafträder zu beschlagnahmen. Die Beschlagnahme der Gegenstände wurde am selben Tag umgesetzt. Zeugen des Geschehens, insbesondere die beiden gefährdeten Fußgänger, werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 zu melden.

Löningen - Diebstahl aus Partybus

In der Zeit zwischen Samstag, den 18. Dezember 2021, 17:00 Uhr, und Sonntag, den 19. Dezember 2021, 16:10 Uhr, kam es im Duderstadter Weg zu einem Diebstahl aus einem Partybus. Es wurden diverse lichttechnische Einrichtungen (LED-Band, Diskokugel, Scheinwerfer, etc.) entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl von E-Bike

In der Zeit zwischen Samstag, den 18. Dezember 2021, 22:00 Uhr, und Sonntag, den 19. Dezember 2021, 07:00 Uhr, kam es in der Mozartstraße zu einem Diebstahl. Eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einer Garage und entwendete ein E-Bike der Marke Kalkhoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cappeln - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Sonntag, den 19. Dezember 2021, um 20:34 Uhr, hatten Polizeibeamten in einer Verkehrskontrolle in der Großen Straße den Verdacht, dass ein 46-jähriger Mann aus Cappeln unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein Auto im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, den 18. Dezember 2021, 17:00 Uhr, und Sonntag, den 19. Dezember 2021, 10:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Person touchierte mit einem PKW den PKW eines Cloppenburgers und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Löninigen - Sachbeschädigung auf Friedhof

In der Zeit zwischen Freitag, den 17. Dezember 2021, 15:00 Uhr, und Montag, den 20. Dezember 2021, 08:00 Uhr, beschädigten unbekannte Personen auf einem Friedhof in der Meerdorfer Straße diverse Gräber. Betroffene Angehörige sowie mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Löningen unter 05432 803840 zu melden.

