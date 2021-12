Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - BMW-Embleme gestohlen

In der Zeit von Samstag, den 18. Dezember 2021, 13:00 Uhr, und Montag, den 20. Dezember 2021, 08:00 Uhr, entwenden unbekannte Personen an ca. 20 Fahrzeugen eines Autohauses in der Nicolaus-Otto-Straße die BMW Embleme. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Einbruch in Jagdhütte

In der Zeit von Samstag, den 18. Dezember 2021, 12:00 Uhr, und Sonntag, den 19. Dezember 2021, 23:59 Uhr, drangen unbekannte Personen in eine Jagdhütte in der Beverbrucher Straße ein und entwendeten diverse Gegenstände. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass die Täter wahrscheinlich mit einem BWM mit ausländischem Kennzeichen unterwegs waren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Lastrup - Trunkenheitsfahrt

Am Montag, den 20. Dezember 2021, um 22:55 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Krappendorfer Straße festgestellt, dass ein 48-jähriger Lastruper sein Auto im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,48 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Löningen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, den 20. Dezember 2021, um 14:45 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der der Parkstraße festgestellt, dass ein 63-jähirger Löninger sein Auto im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 20. Dezember 2021, in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 11:50 Uhr, kam es auf der Poststraße zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Person touchierte den Seitenspiegel eines geparkten VW Caddy einer 55-jährigen Frau aus Löningen und entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Montag, den 20. Dezember 2021, um 18:05 Uhr, ereignete sich im Cappelner Damm ein Verkehrsunfall. Es kam an einer baulichen Verengung zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto einer 29-jährigen Frau aus Cloppenburg und einem Trecker eines 21-jährigen Mannes aus Cappeln. Die 29-jährige Frau wird dabei leicht verletzt.

