POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 28. November 2021

Sonderkontrollen - Paketdienstfahrer mit gefälschten Ausweisen unterwegs

B71 / AS Bremerhaven-Wulsdorf. Am Samstag, den 27. November 2021, führten Polizeibeamte der Polizei Geestland in der Zeit von 08.00h bis 12.00 Uhr Kontrollen mit dem Schwerpunkt "Auslieferungsdienste" durch. Hierbei wurde gegen 08.00 Uhr im Bereich der B71 / AS Bremerhaven-Wulsdorf ein 19-jähriger Fahrzeugführer festgestellt, der sich mit einer gefälschten ID-Card auswies. Ermittlungen ergaben, dass sich der 19-Jährige unerlaubt in Deutschland aufhält und somit auch keine Tätigkeit als Kurierfahrer hätte aufnehmen dürfen.

Ebenfalls mit einer gefälschter ID-Card und zudem mit einem gefälschten Führerschein wurde gegen 11.00h ein 21-jähriger in Loxstedt wohnhafter Fahrzeugführer mit seinem Transporter im Bereich der BAB27 festgestellt. Die Kontrolle im Spadener Gewerbegebiet ergab ergänzend, dass er sich unerlaubt in Deutschland aufhält und dass für den geführten Kleintransporter kein Versicherungsschutz mehr bestand.

Gegen die Fahrzeugführer und Fahrzeughalter wurden diverse Strafverfahren eingeleitet, die gefälschten Dokumente wurden beschlagnahmt.

Brand einer Scheune

Hagen im Bremischen. Am Sonntag, den 02. November 2021, geriet gegen 02.00 Uhr eine Scheune, ca. 30m lang und ca. 10m breit, aus bislang ungeklärter Ursache auf einem ehemaligen bäuerlichen Gehöft in Vollbrand. Im Inneren der Scheune waren diverse Werkzeuge gelagert. Ein Übergreifen des Brandes auf ein nebenstehendes Gebäude konnte durch die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren verhindert werden. Die Löscharbeiten erfolgten unter schwerem Atemschutzgerät und dauerten von ca. 02.07 Uhr bis 03.11 Uhr. Zur Verhinderung eines erneuten Aufflammens des Brandherdes wurde im Anschluss eine zeitlich unbefristete Brandwache eingerichtet. Der Schadenswert lässt sich noch nicht beziffern. Personen kamen nicht zu Schaden.

