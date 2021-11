Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am Freitagnachmittag (24.11.2021) warfen unbekannte Täter zwischen 16.50 Uhr und 17.00 Uhr Uhr die Heckscheibe eines blauen Ford Focus ein. Das Fahrzeug stand auf einem rückwärtig gelegenen Parkplatz des Einkaufszentrums in der Parkstraße. Der Schaden am PKW beläuft sich auf ca. 500.- Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Loxstedt (04744 731660) zu melden.

