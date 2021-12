Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Essen - Diebstahl aus Garage

In der Zeit zwischen Samstag, den 18. Dezember 2021, 18:00 Uhr, und Montag, den 20. Dezember 2021, 06:00 Uhr, wurden aus einer Garage in der Straße Zur Iburg durch unbekannte Personen zwei Mountainbikes entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, den 21. Dezember 2021, um 14:29 Uhr, wurde während einer Verkehrskontrolle in der Emsteker Straße festgestellt, dass ein 19-jähriger Mann aus Oberhausen einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, den 21. Dezember 2021, um 11:55 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße. Eine 62-jährige Frau aus Garrel übersah beim Abbiegen einen 49-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen sich der 49-jährige leicht verletzte.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 18. Dezember 2021, 16.00 Uhr und Dienstag, 21. Dezember 2021, um 9.30 Uhr, überfuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug das Andreaskreuz am Bahnübergang in der Glaßdorfer Straße. Dadurch wurde das Andreaskreuz beschädigt. Die Person entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 21. Dezember 2021, gegen 15.05 Uhr, befand sich ein 25-jähriger Fußgänger aus Großenkneten auf der Sevelter Straße auf dem linksseitigen Gehweg und ging in Richtung Poststraße. Dabei kam zu einem Zusammenstoß mit einem unbekannten Autofahrer, welcher gerade von einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes fuhr. Bei dem Unfall wurde der Fußgänger leicht verletzt. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Eschstraße. Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine grüne Limousine gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

