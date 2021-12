Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, den 20. Dezember 2021, 17:00 Uhr, und Dienstag, den 22. Dezember 2021, 09:30 Uhr, wurde aus einem Carport in der Paul-Keller-Straße durch eine unbekannte Person ein Pedelec der Marke Gazelle entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, den 14. Dezember 2021, 00:00 Uhr, und Dienstag, den 21.Dezember, 09:00 Uhr, entwendeten unbekannte Personen das fest an einer Schule in der Willohstraße verbaute Schild mit er Aufschrift "Schule ohne Rassismus/Schule mit Courage." Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Dienstag, den 21. Dezember 2021, um 23:54 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Holdorfer Straße festgestellt, dass am PKW eines 60-jährigen Mannes aus Lohne eine Tönungsfolie an den Seitenscheiben und den Rückleuchten angebracht wurde, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte.

Holdorf - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, den 21. Dezember 2021, um 13:20 Uhr, kam es auf der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger LKW-Fahrer kollidierte beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden 21-jährigen Autofahrer aus Alfhausen. Dabei verletzte sich der 21-jährige Mann leicht.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Am Dienstag, 21. Dezember 2021, gegen 10.10 Uhr, kam ein 23-jähriger Autofahrer aus Lohne aufgrund von Eisglätte in einer Kurve der Kroger Straße auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem 77-jährigen LKW-Fahrer aus Steinfeld zusammen. Der 23-jähriger Lohner wurde in seinem Fahrzeug einklemmt und wurde durch die Feuerwehr Steinfeld aus dem Auto gerettet. Beide Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 21. Dezember 2021, zwischen 7.30 Uhr und 12.20 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem Fahrzeug einen geparkten VW Golf auf einem Parkplatz in der Gildestraße und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Goldenstedt - Kupferdiebe gestellt

Am Sonntag, 19. Dezember 2021, um 2.25 Uhr, montierten drei zunächst unbekannte Personen Kupferregenrohre von einer Kirche in der Kirchstraße ab. Dabei wurden sie von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, welcher die Polizei alarmierte. Durch den Zeugen bei der Tathandlung gestört, ließen sie das Diebesgut zurück und flüchteten mit einem roten Fahrzeug. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnten zwei tatverdächtige Männer sowie eine tatverdächtige Frau aus Westerstede gestellt werden. Im Fahrzeug konnten mögliche Tatwerkzeuge beschlagnahmt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Personen im Alter von 43, 42 und 32 Jahren nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell