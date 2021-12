Polizei Paderborn

POL-PB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - vermisste 12-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen

Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Die seit Montagmittag (20.12.) vermisste 12-Jährige aus Paderborn wurde am späten gestrigen Abend wohlbehalten in Hamburg am Hauptbahnhof von Polizeibeamten angetroffen. Sie befindet sich momentan in der Obhut des Hamburger Jugendamtes und wird im Laufe des heutigen Tages ihren Eltern übergeben.

Dem Mädchen geht es den Umständen entsprechend gut.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden der Ursprungsartikel sowie die dazu gehörigen Fotos gelöscht.

Die Polizei bittet um Löschung aller in diesem Zusammenhang stehenden Daten und Bilddateien.

