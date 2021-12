Polizei Paderborn

POL-PB: Verletzter 52-Jähriger - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(CK) - Am frühen Sonntagmorgen (19.12., 01.30 Uhr) bemerkte ein aufmerksamer Zeuge einen Mann im Bereich eines Kreditinstituts an der Hathumarstraße, der aufgrund einer Kopfplatzwunde Blut überströmt war. Der Zeuge sprach den Verletzten, der benommen und desorientiert wirkte, an und informierte parallel dazu Rettungskräfte. Diese brachten den Mann schließlich zur Behandlung in das St. Vincenz Krankenhaus.

Nach ambulanter Behandlung wurde er noch in derselben Nacht von dort entlassen und begab sich nach Hause. Nach Verlassen des Krankenhauses bemerkte der 52-jährige Paderborner, dass er seine Geldbörse und sein Handy nicht mehr bei sich hatte. Erst am Sonntagmittag begab sich der Mann zur Polizei und meldete den Verlust seiner Wertgegenstände.

Die genauen Hintergründe dieses Sachverhalts sind unklar. Es steht nach derzeitigem polizeilichem Ermittlungsstand nicht fest, ob der Mann gestürzt und seine Wertgegenstände verloren hat oder ob er Opfer einer Straftat geworden ist.

Der 52-Jährige selbst hat keine Erinnerung, wie er sich die Kopfplatzwunde zugezogen hat oder wie ihm Portmonee und Handy abhandengekommen sind. Seine letzte Erinnerung rührt daher, dass er sich in einer Gaststätte an der Riemekestraße aufgehalten hatte, dort Alkohol konsumiert und deutlich unter dessen Einfluss stehend die Gaststätte verlassen hatte. Danach verliert sich die Erinnerung.

Die Polizei sucht in dieser Angelegenheit Zeugen und fragt:

Wer hat den 52-Jährigen, der deutlich sichtbar verletzt und durch die Kopfplatzwunde im Bereich des Oberkörpers und des Kopfes Blut überströmt war, in der Nacht zu Sonntag im Innenstadtbereich von Paderborn gesehen? Wer kann Angaben machen, wie sich der Mann seine Verletzungen zugezogen hat? Wer kann Hinweise zu den verlustigen Wertgegenständen des 52-Jährigen geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

