POL-PB: Bei Flucht vor Polizei mit Roller gestürzt

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

Ein Jugendlicher ist am frühen Samstagmorgen mit einem Roller gestürzt nachdem er sich zuvor einer Verkehrskontrolle durch die Polizei entziehen wollte. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den Rollerfahrer, der gegen 01.55 Uhr auf der Paderborner Straße in Richtung Haaren unterwegs war, kontrollieren wollen. Nachdem die Beamten Anhaltezeichen gegeben hatten, wendete der Zweiradfahrer und bog anschließend in die Sperenberger Straße ab. Als die Polizisten Augenblicke später ebenfalls in die Sperenberger Straße abbogen, konnten sie den Rollerfahrer auf der Straße liegend neben dem Roller feststellen. Dieser war im Bereich einer Kurve auf der regennassen Fahrbahn offensichtlich zu Fall gekommen. Als der Rollerfahrer den Streifenwagen sah, ließ dieser den Roller auf der Straße liegen und flüchtete zu Fuß in den Akazienweg. Bei der Suche nach dem Flüchtigen, sprang dieser plötzlich aus einem Carport hervor, lief zu dem Roller und flüchtete erneut mit dem Kleinkraftrad. Minuten später konnte dieser allerdings durch eine weitere Streifenwagenbesatzung in Alfen entdeckt und angehalten werden. Der 16-Jährige, der keinen Führerschein besitzt, erklärte, dass er sich den Roller, der seinem Bruder gehört, ohne dessen Wissen für eine Spritztour genommen hatte. Den Jugendlichen erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahren ohne Fahrerlaubnis, der Verkehrsunfallflucht und des unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen.

