Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Auffahrunfall - drei Beteiligte

Recklinghausen (ots)

An der Devenstraße, ca. 300m westlich der Hinsbergstraße, verunfallten gestern (ca. 17 Uhr) drei Autofahrer und zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein 26-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick fuhr auf das Auto eines verkehrsbedingt wartenden 44-jährigen Dorsteners auf. Durch die Aufprallwucht wurde wiederum das Auto des 44-Jährigen auf den davor stehenden Wagen eines 36-jährigen Recklinghäusers geschoben. Alle drei Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der 26- sowie der 44-Jährige wurden von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gefahren. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Unfallstelle wurde für ca. eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell