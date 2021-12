Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw-Einbrecher

Kierspe (ots)

Zwischen Sonntag- und Montagnachmittag sind Unbekannte am Bordinghauser Weg in einen Pkw eingedrungen. Der oder die Täter brachen ein Fach in der Mittelkonsole auf und entwendeten einen geringfügigen Münzgeldbetrag. (cris)

