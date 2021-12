Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrrad aus Keller und Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Am Danziger Weg wurde in der Nacht zum Mittwoch eine Kellertür in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen. Unbekannte stahlen ein Mountainbike der Marke Liv Giant vom Typ Tempt 3 in Blau-Schwarz mitsamt Zusatztaschen, Getränkehalter, Tacho und Luftpumpe.

Eine 66-jährige Frau wurde am Mittwoch zwischen 14.20 und 14.30 Uhr beim Einkaufen in einem Supermarkt im Stern-Center bestohlen. Während des Einkaufs muss ihr jemand die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen haben. Sie hatte keine verdächtigen Beobachtungen gemacht bis zu dem Moment, als sie die offen stehende Tasche bemerkte. (cris)

