POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach Unbekanntem am Bahnhof

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem bislang unbekannten Bahnreisenden, der sich bereits am Dienstag, 03.08.2021, im Bereich des Bielefelder Hauptbahnhofs aufhielt. Er ließ einen Koffer zurück, indem sich unter anderem Drogen befanden.

Der gesuchte Mann war gegen 10:23 Uhr mit einem silbernen Alu-Koffer im Bahnhofsgebäude unterwegs. Er verließ den Hauptbahnhof gegen 10:45 Uhr mit einem Regionalexpress in Richtung Rahden - allerdings ohne den Koffer. Dieser blieb an einem Bahnsteig stehen. In dem Koffer endeckten Polizeibeamte neben einigen persönlichen Gegenständen auch Kokain. Die Beamten stellten den Koffer sicher.

Die Polizei fragt, wer kennt den abgebildeten Mann, der wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmittel gesucht wird? Er trug einen dunklen Hut, einen Vollbart und unter seinem dunklen Mantel ein blaues Oberteil.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 22 / 0521/545-0

