Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefelder setzt sich stark angetrunken ans Steuer

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Eine aufmerksame Zeugin beobachtete, am Samstag, 27.11.2021, einen Mann, der torkelnd in sein Auto stieg und von einem Parkplatz an der Beckhausstraße fuhr.

Die 35-jährige Frau aus Spenge kaufte am Samstagnachmittag in einem Discounter ein. Bereits in dem Geschäft war ihr ein Mann aufgefallen, der sehr stark nach Alkohol roch und mehrere Spirituosen einkaufte.

Als die beiden gegen 14:20 Uhr zeitgleich aus dem Laden kamen, fiel ihm etwas aus dem Einkaufskorb. Beim Aufheben hatte er erhebliche Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu halten. Dann setzte er sich in sein Auto und fuhr vom Parkplatz.

Die 35-Jährige verständigte die Polizei und gab den Beamten das Kennzeichen durch.

Streifenbeamte konnten den Wagen wenig später an der Wohnanschrift des Fahrers ausfindig machen. Der 45-jährige Bielefelder saß noch in seinem Fahrzeug und machte auch auf die Polizisten einen stark alkoholisierten Eindruck.

Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobe an und untersagten dem Bielefelder die Weiterfahrt.

