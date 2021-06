Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210621-464: Schwarzer Motorroller gestohlen

Waldbröl (ots)

In den frühen Morgenstunden zwischen 4:50 Uhr und 7:30 Uhr ist am Freitag (18. Juni) in der Krahwinkeler Straße ein schwarzer Motorroller gestohlen worden. Der Roller der Marke "Kymco" mit dem amtlichen Kennzeichen GM-D467 stand zur Tatzeit vor einem Wohnhaus.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

