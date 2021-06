Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200621-462: Säugling allein im Auto

Wipperfürth (ots)

Das möchte sicherlich keine Mutter gerne erleben, was einer 25-jährigen Hückeswagenerin am Samstag (19. Juni) passiert ist. Um 13:10 Uhr fuhr sie mit ihrem BMW zu einer Tankstelle in der Lenneper Straße. Ihre Tochter (1 Monat alt) befand sich im Auto. Die Außentemperatur betrug 30 Grad. Sie stieg aus, schlug die Tür zu und merkte erst dann, dass sich der Schlüssel noch im Fahrzeuginneren befand. Plötzlich verschloss sich das Auto und sie kam nicht mehr an den Schlüssel heran. Sofort suchte sie nach Hilfe. Polizei und Feuerwehr wurden informiert und waren wenige Minuten später vor Ort. Es blieb nichts anderes übrig, als die Autoscheibe einzuschlagen, um die Türen wieder zu öffnen. Ein Rettungswagen untersuchte den Säugling. Das kleine Mädchen blieb unverletzt und konnte wieder in die Obhut der Mutter übergeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell